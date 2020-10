X Factor 2020, Last Call: la scelta delle squadre da parte di Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika, diretta live dalle 21.15 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ultimo step di selezioni, ultima chance di essere tra i protagonisti di X Factor 2020. È la Last Call, in onda stasera, giovedì 22 ottobre su Sky e NOW TV. Tra i 20 giovani talenti che hanno superato le prime due fasi di selezioni dello show di Sky, prodotto da Fremantle, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika devano scegliere soltanto 12 di loro per calcare il palco di #XF2020. Un’ultima occasione, per i quattro, per riascoltare i talenti selezionati dai Bootcamp e cancellare poi ogni dubbio e individuare la squadra migliore. Un ultimo ascolto in cui i giudici non saranno da soli: Hell Raton potrà contare sull’aiuto dei suoi colleghi e ... Leggi su soundsblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ultimo step di selezioni, ultima chance di essere tra i protagonisti di X. È la, in onda stasera, giovedì 22 ottobre su Sky e NOW TV. Tra i 20 giovani talenti che hanno superato le prime due fasi di selezioni dello show di Sky, prodotto da Fremantle,devano scegliere soltanto 12 di loro per calcare il palco di #XF. Un’ultima occasione, per i quattro, per riascoltare i talenti selezionati dai Bootcamp e cancellare poi ogni dubbio e individuare la squadra migliore. Un ultimo ascolto in cui i giudici non saranno da soli:potrà contare sull’aiuto dei suoi colleghi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020 Daily X Factor 2020: chi conduce, quando iniziano e come seguirli Team World Ba taglia nuovamente la capacità

X Factor 2020 live e anticipazioni delle Last Call giovedì 22 ottobre su Sky Uno e Now Tv

X Factor 2020 Last Call live e anticipazioni della puntata di giovedì 22 ottobre su Sky Uno e Now Tv, debutta il daily ...

X Factor 2020 Last Call live e anticipazioni della puntata di giovedì 22 ottobre su Sky Uno e Now Tv, debutta il daily ...