Napoli, crisi Covid e coprifuoco: chiudono i primi bar. “Inutile continuare così” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiudere prima del coprifuoco, chiudere prima delle ordinanze. E’ la scelta drammatica fatta da alcuni commercianti nella zona di Chiaia, epicentro della movida partenopea. Ad annunciarlo è Luca Di Martino, titolare dei tre bar. E si teme un effetto a catena. La Confcommercio in questi mesi ha già denunciato la chiusura di centinaia di attività … L'articolo Napoli, crisi Covid e coprifuoco: chiudono i primi bar. “Inutile continuare così” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiudere prima del, chiudere prima delle ordinanze. E’ la scelta drammatica fatta da alcuni commercianti nella zona di Chiaia, epicentro della movida partenopea. Ad annunciarlo è Luca Di Martino, titolare dei tre bar. E si teme un effetto a catena. La Confcommercio in questi mesi ha già denunciato la chiusura di centinaia di attività … L'articolobar. “Inutilecosì” Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

fanpage : ?? Ultim'ora Non c’è più posto negli ospedali per i pazienti Covid in Campania - phoenixsanto : @_cerasella_ Purtroppo i numeri parlano chiaro e sappiamo la densità abitativa di Napoli, poi stanno prendendo prov… - peppemanzo : RT @sudreporter: #Napoli vive di #economia informale: serve risposta urgente e bisogna farlo subito. L'analisi di @giovanni_pagano, sindaca… - giovanni_pagano : RT @sudreporter: #Napoli vive di #economia informale: serve risposta urgente e bisogna farlo subito. L'analisi di @giovanni_pagano, sindaca… - giomo2 : RT @sudreporter: #Napoli vive di #economia informale: serve risposta urgente e bisogna farlo subito. L'analisi di @giovanni_pagano, sindaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli crisi Atalanta, show nel primo tempo col Midtjylland. I tifosi del Napoli: 'Non erano in crisi?' AreaNapoli.it Napoli-Az Alkmaar, Young Boys-Roma e Celtic-Milan: le probabili formazioni e dove vederle in tv

Nel Napoli spazio dunque a Di Lorenzo ... Alle 21, scocca invece l'ora del Milan, che fa visita a Glasgow a un Celtic in crisi di nervi dopo la sconfitta nel derby contro i Rangers. Anche Pioli non ...

La scuola resta chiusa L’assessore regionale Fortini: i dati non sono incoraggianti

«Abbiamo avuto lunghe riunioni e altre ne avremo, c’è unanimità sulla necessità di sospensione ma che preoccupazione per i bimbi della scuola primaria e i disabili. Per questo stiamo approfondendo anc ...

Nel Napoli spazio dunque a Di Lorenzo ... Alle 21, scocca invece l'ora del Milan, che fa visita a Glasgow a un Celtic in crisi di nervi dopo la sconfitta nel derby contro i Rangers. Anche Pioli non ...«Abbiamo avuto lunghe riunioni e altre ne avremo, c’è unanimità sulla necessità di sospensione ma che preoccupazione per i bimbi della scuola primaria e i disabili. Per questo stiamo approfondendo anc ...