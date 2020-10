Musica, coltello e sorrisoni: i clandestini arrivano in Italia, il video-choc rilanciato da Salvini (Di giovedì 22 ottobre 2020) Immagini che arrivano direttamente da un barcone di immigrati, destinazione Italia. Eccoli a bordo, sorridenti, tranquilli, con tanto di Musica a tutto volume e un bel coltello sventolato in favor di telecamera da uno di loro. Quasi fosse una sorta di arrembaggio verso il nostro paese. Immagini rilanciate sui social Alessandro Morelli e dunque riprese da Matteo Salvini, che su Twitter le commenta così: "Con tutti i problemi che ha l'Italia dobbiamo accogliere anche questi? La parola d'ordine di un governo serio dovrebbe essere: porti chiusi". Eppure, li hanno spalancati con la recente modifica dei decreti sicurezza varati proprio da Salvini al tempo del governo gialloverde. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Immagini chedirettamente da un barcone di immigrati, destinazione. Eccoli a bordo, sorridenti, tranquilli, con tanto dia tutto volume e un belsventolato in favor di telecamera da uno di loro. Quasi fosse una sorta di arrembaggio verso il nostro paese. Immagini rilanciate sui social Alessandro Morelli e dunque riprese da Matteo, che su Twitter le commenta così: "Con tutti i problemi che ha l'dobbiamo accogliere anche questi? La parola d'ordine di un governo serio dovrebbe essere: porti chiusi". Eppure, li hanno spalancati con la recente modifica dei decreti sicurezza varati proprio daal tempo del governo gialloverde.

