Mario Balotelli al GF Vip, è ufficiale: il fratello di Enock entrerà di persona nella Casa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo tre collegamenti video, già in grado di catalizzare come al solito l'attenzione di fan del calcio italiano e spettatori televisivi, da sempre un pubblico ossessionato da ogni suo gesto, Mario Balotelli si prepara a mettere il suo marchio al GF Vip. Lo farà con il passo successivo, il più atteso dai tempi dell'annuncio di suo fratello Enock come uno dei concorrenti; l'ex campione del Brescia affiancherà infatti suo fratello, non soltanto in via telematica, ma di persona. Come l'ultimo promo del reality annuncia formalmente, il bomber bresciano entrerà ufficialmente nella Casa per la puntata del 22 ottobre; sarà il suo primo ingresso sul set della trasmissione, e quasi sicuramente la ...

aboutmoonlight_ : “domani sera Mario Balotelli entrerà in casa” Io che guarderò il #GFVIP con molta gioia domani: - itstheB : RT @mediohermana: Domani Mario Balotelli entrerà nella casa del grande fratello, è più presente ed attivo lui che suo fratello Enock. ????… - Novella_2000 : Per l’ennesima volta un concorrente del #GFVip riceve la stessa sorpresa - hrdcrimar : RT @mediohermana: Domani Mario Balotelli entrerà nella casa del grande fratello, è più presente ed attivo lui che suo fratello Enock. ????… - AmiciSpecialiu1 : RT @AmiciSpecialiu1: Like se pensi anche tu che hanno rotto con sto Mario Balotelli che sarà lae volta che lo chiamano. Non c'è ne frega un… -