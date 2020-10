Grosjean e Magnussen: doppio addio per Haas (Di giovedì 22 ottobre 2020) Romain Grosjean e Kevin Magnussen lasciano Haas F1 Team a fine stagione 2020 – PhotoCredit: formula1.comRomain Grosjean e Kevin Magnussen lasciano Haas F1 Team a fine stagione 2020. Un percorso durato rispettivamente 5 e 4 anni che giunge al termine con un saluto da parte dei piloti che, senza rimpianti, ricordano la carriera in Haas con un post su Facebook. Di risultati positivi se ne contano ben pochi per il pilota svizzero e il pilota danese con la scuderia statunitense, ma nonostante ciò l’addio è un augurio al team per il futuro. L’addio di Grosjean alla Haas Lo svizzero Grosjean, dopo una carriera di 10 anni in Formula 1, di cui 5 in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Romaine KevinlascianoF1 Team a fine stagione 2020 – PhotoCredit: formula1.comRomaine KevinlascianoF1 Team a fine stagione 2020. Un percorso durato rispettivamente 5 e 4 anni che giunge al termine con un saluto da parte dei piloti che, senza rimpianti, ricordano la carriera incon un post su Facebook. Di risultati positivi se ne contano ben pochi per il pilota svizzero e il pilota danese con la scuderia statunitense, ma nonostante ciò l’è un augurio al team per il futuro. L’diallaLo svizzero, dopo una carriera di 10 anni in Formula 1, di cui 5 in ...

