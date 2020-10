Borse 22 ottobre, i listini europei aprono in rosso (Di giovedì 22 ottobre 2020) . Paura per il ritorno del lockdown. MILANO – Borse 22 ottobre. Settimana difficile per i mercati. Il mancato accordo tra democratici e repubblicani sul rilancio dell’economia e la paura di un nuovo lockdown continuano a pesare sull’andamento dei listini. Borse 22 ottobre, Piazza Affari apre in rosso La chiusura in negativo di Wall Street non ha permesso ai listini asiatici di girare in positivo. Tokyo ha lasciato per strada lo 0,7%. Male anche Shanghai (-0,4%), mentre Hong Kong ha chiuso piatta. Apertura in rosso anche per i listini europei. Milano è stata la migliore con un ribasso dello 0,66%, come Londra. Peggio Parigi (-1%), Francoforte (-1,3%). Borsa MilanoI mercati in tempo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020) . Paura per il ritorno del lockdown. MILANO –22. Settimana difficile per i mercati. Il mancato accordo tra democratici e repubblicani sul rilancio dell’economia e la paura di un nuovo lockdown continuano a pesare sull’andamento dei22, Piazza Affari apre inLa chiusura in negativo di Wall Street non ha permesso aiasiatici di girare in positivo. Tokyo ha lasciato per strada lo 0,7%. Male anche Shanghai (-0,4%), mentre Hong Kong ha chiuso piatta. Apertura inanche per i. Milano è stata la migliore con un ribasso dello 0,66%, come Londra. Peggio Parigi (-1%), Francoforte (-1,3%). Borsa MilanoI mercati in tempo ...

