(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA, 21 OTT -2-2, 0-2, nel posticipo della 4/a giornata del campionato di calcio diB disputato sul terreno dello stadio Ettore Giardiniero di via del Mare, a. I gol: ...

ItaSportPress : Serie B, Cremonese bella a metà: il Lecce rimonta e strappa il 2-2 - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Lecce-Cremonese 2-2 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Lecce-Cremonese 2-2 - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Lecce-Cremonese 2-2 - apetrazzuolo : SERIE B - Lecce-Cremonese 2-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lecce

ANTONIO GAZZILLO - Dopo la brutta sconfitta subita con il Brescia, il Lecce ha ottenuto un pareggio per 2 a 2 in rimonta con la Cremonese. Nella prima frazione, la squadra di Bisoli si è portata sul ...Gabriel 7: il secondo tempo è chiamato agli straordinari come spesso accadeva lo scorso campionato. Le parate su Ciofani sono valse il pareggio. Adjapong 6: sicuramente spinge tanto facendo valere la ...