Obiettivi FIFA 21 | Stelle d’argento Mukhtar

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Come accaduto lo scorso anno vi forniremo durante la stagione tutte le informazioni suglida completare su21 Ultimate Team, con l’indicazione di quelli che sono i requisiti, i premi e le date di scadenza. Stavolta è il turno di quellod’argento, che vede il ritorno su FUT delle card “Silver Star”, … L'articolo21:d’argentoproviene da FUT Universe.

E' in arrivo un nuovo evento in FIFA 21 Ultimate Team, legato a un inedito tipo di carte, RULEBREAKERS. EA Sports ha fatto solo un tease dell'evento, lasciando intravedere qualcosa quando lanciamo la ...Scopriamo come completare velocemente gli obiettivi Argento della settimana 2 della prima stagione di FIFA Ultimate Team.