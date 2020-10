Lucia Caiazza, vittima del lockdown: picchiata a morte dal compagno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aveva raccontato di non aver subito violenze, ma i sospetti sul compagno si infittirono sin da subito: come è morta Lucia Caiazza. Luica Caiazza ed il compagno (Fonte foto: web)Il 12 maggio scorso, l’ospedale di Frattamaggiore, cittadina in provincia di Napoli, ospitò una donna in condizioni molto critiche. Si trattava di Lucia Caiazza, separata, con due figlie e un compagno, Vincenzo. La donna, morirà in soli due giorni. “Non è successo niente. Nessuno mi ha fatto niente”, riferì la donna originaria di Casavatore, alle figlie, durante il trasporto in ospedale. Qualcosa però, suonava storto, visto che la donna morì in seguito a gravissime lesioni alla milza e altre ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aveva raccontato di non aver subito violenze, ma i sospetti sulsi infittirono sin da subito: come è morta. Luicaed il(Fonte foto: web)Il 12 maggio scorso, l’ospedale di Frattamaggiore, cittadina in provincia di Napoli, ospitò una donna in condizioni molto critiche. Si trattava di, separata, con due figlie e un, Vincenzo. La donna, morirà in soli due giorni. “Non è successo niente. Nessuno mi ha fatto niente”, riferì la donna originaria di Casavatore, alle figlie, durante il trasporto in ospedale. Qualcosa però, suonava storto, visto che la donna morì in seguito a gravissime lesioni alla milza e altre ...

