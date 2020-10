Live Non è la d’Urso, Enrico Montesano: vittima di un tranello (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da Barbara d’Urso ospite anche Enrico Montesano che si difende e, anzi, va al contrattacco. Ecco cosa ha detto… Enrico Montesano va all’attacco a Live non è la d’Urso: “Mi hanno teso un tranello, mi hanno fatto passare per cattivo solo perché non la penso come tutti”. Nei giorni scorsi il comico e attore era stato protagonista di uno “scontro“ in mezzo alla strada: era stato fermato dalla polizia perchéArticolo completo: Live Non è la d’Urso, Enrico Montesano: vittima di un tranello dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da Barbara d’Urso ospite ancheche si difende e, anzi, va al contrattacco. Ecco cosa ha detto…va all’attacco anon è la d’Urso: “Mi hanno teso un, mi hanno fatto passare per cattivo solo perché non la penso come tutti”. Nei giorni scorsi il comico e attore era stato protagonista di uno “scontro“ in mezzo alla strada: era stato fermato dalla polizia perchéArticolo completo:Non è la d’Urso,di undal blog SoloDonna

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono tranquillo e sereno. Non vedo l'ora della mia prima partita da allenatore in… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@Cristiano non c'è ma abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione, come ha… - GiuliaPalmerio1 : RT @pentagonitaly: [??] Thread di traduzioni dalla live del 201021 in occasione della first win #KINO: Chi ci segue su Instagram lo sa, ci… - pairsonnalitesF : APPIT — Eva Grimaldi si confessa a Live non è la D'Urso: 'Non sono omosessuale, con Imma mi sono ...: Poi l'attrice… -