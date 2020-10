Falsi farmaci anti-Covid: oscurati 11 siti web (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Falsi farmaci anti-Covid in vendita online: i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela della Salute oscurano 11 siti web I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in stretta collaborazione con il Ministero della Salute, finalizzata al contrasto al cybercrime farmaceutico, nel corrente mese di ottobre hanno… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020)in vendita online: i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela della Salute oscurano 11web I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in stretta collaborazione con il Ministero della Salute, finalizzata al contrasto al cybercrime farmaceutico, nel corrente mese di ottobre hanno… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Falsi farmaci Falsi farmaci anti-Covid: oscurati 11 siti web Corriere Nazionale Falsi farmaci anti-Covid: oscurati 11 siti web

Gli accertamenti hanno individuato l’offerta in vendita di medicinali a base dell’antimalarico clorochina e degli antivirali lopinavir e ritonavir, tutti principi attivi per i quali l’Agenzia Italiana ...

