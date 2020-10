Cus Avellino | una soluzione interna per il dopo Venezia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’A.S.D Cuscomunica che, in seguito alle dimissioni di mister, il consiglio direttivo ha optato, data la complessità del periodo attuale, per una. Il ruolo di tecnico della prima squadra sarà ricoperto da Emilio Lanzetta, coadiuvato da Giosuè Peluso e da Nicola Adesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L’Asd Cus Avellino comunica che il tecnico Generoso Venezia, ha presentato, in data odierna, le dimissioni da allenatore della prima squadra. “La società ringrazia il coach per il lavoro svolto e gli ...Terza sconfitta, su tre gare disputate, dal Cus Avellino in C1 di Calcio a 5. Infatti alla Tendostruttura Coni, sul parquet amico da anni di attività calcettistica, i biancoverdi di Venezia danno il p ...