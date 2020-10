Covid-19, neonata positiva abbandonata in ospedale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) neonata affetta da Covid abbandonata all’ ospedale dei Bambini di Palermo dove è stata sottoposta a tampone per Coronavirus neonata abbandonata in ospedale dalla madre. E’ accaduto a Palermo, all’ospedale dei Bambini. La sorpresa ulteriore poi, è arrivata dopo l’esame del tampone. La piccola risulta positiva al Covid-19. La madre al momento risulta irreperibile. La … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 21 ottobre 2020)affetta daall’dei Bambini di Palermo dove è stata sottoposta a tampone per Coronavirusindalla madre. E’ accaduto a Palermo, all’dei Bambini. La sorpresa ulteriore poi, è arrivata dopo l’esame del tampone. La piccola risultaal-19. La madre al momento risulta irreperibile. La … L'articolo proviene da YesLife.it.

SkyTG24 : Covid Palermo, neonata positiva abbandonata in ospedale, polizia cerca madre irreperibile - HuffPostItalia : La neonata è positiva al Covid, la madre la abbandonata in ospedale: 'È irreperibile' - Agenzia_Ansa : Neonata con #Covid in ospedale, la madre è irreperibile #ANSA - Gresy73 : RT @HuffPostItalia: La neonata è positiva al Covid, la madre la abbandonata in ospedale: 'È irreperibile' - macrovba : RT @LaStampa: Neonata positiva al Covid abbandonata in ospedale a Palermo -