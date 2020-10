Coprifuoco, task force per i controlli Torna il modulo dell’autocertificazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Con ogni probabilità scatterà domani (22 ottobre) il cosiddetto «Coprifuoco» dalle 23 alle 5 di mattino. Per chi dovrà spostarsi per comprovate ragioni (salute, lavoro o necessità) servirà l’autocertificazione. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Con ogni probabilità scatterà domani (22 ottobre) il cosiddetto «» dalle 23 alle 5 di mattino. Per chi dovrà spostarsi per comprovate ragioni (salute, lavoro o necessità) servirà l’autocertificazione.

JohnnyLiber : #lariachetirala7 #coprifuoco #Lockdown2 #statodiemergenza #dittatura #Conte #PD #M5S @myrtamerlino il Governo degli… - LucianoBellomo : RT @alilanza79: Milioni di euro in task force - una par colore, come si dice in Veneto - e siamo qui che sembra di essere tornati a febbrai… - IRebell05 : RT @alilanza79: Milioni di euro in task force - una par colore, come si dice in Veneto - e siamo qui che sembra di essere tornati a febbrai… - veneto_ : RT @alilanza79: Milioni di euro in task force - una par colore, come si dice in Veneto - e siamo qui che sembra di essere tornati a febbrai… - alilanza79 : Milioni di euro in task force - una par colore, come si dice in Veneto - e siamo qui che sembra di essere tornati a… -