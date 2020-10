Stefano Cucchi, il commovente gesto a 6 anni dalla morte (Di martedì 20 ottobre 2020) Stefano Cucchi è morto 6 anni fa e nessuno lo ha mai dimenticato. Per onorare la memoria del giovane, ucciso dalla violenza di alcuni carabinieri, è stato deciso di dedicare a lui una targa ed un albero di ulivo nei pressi dell’università La Sapienza, nel piazzale Aldo Moro. Il sesto memorial Stefano Cucchi Un giorno fa a Roma si è tenuto il sesto memorial Stefano Cucchi, con una staffetta in tutte le vie di Roma, a cui hanno partecipato diverse associazioni. Ovviamente all’evento erano presenti Ilaria Cucchi e l’avvocato -e compagno di vita- Fabio Anselmo. Su Instagram Cucchi ha pubblicato diverse foto dell’evento, raccontando che è avvenuto nel rispetto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 ottobre 2020)è morto 6fa e nessuno lo ha mai dimenticato. Per onorare la memoria del giovane, uccisoviolenza di alcuni carabinieri, è stato deciso di dedicare a lui una targa ed un albero di ulivo nei pressi dell’università La Sapienza, nel piazzale Aldo Moro. Il sesto memorialUn giorno fa a Roma si è tenuto il sesto memorial, con una staffetta in tutte le vie di Roma, a cui hanno partecipato diverse associazioni. Ovviamente all’evento erano presenti Ilariae l’avvocato -e compagno di vita- Fabio Anselmo. Su Instagramha pubblicato diverse foto dell’evento, raccontando che è avvenuto nel rispetto ...

oooh_events : RT @Roma_Events: UN ULIVO E UNA TARGA DAVANTI ALLA SAPIENZA: un omaggio a Stefano Cucchi - - giorgioguidi2 : RT @PieroPelu: Ciao Stefano, tu non mi conosci, sei diventato il nostro implacabile “cavallo di Troia” che ci ha raccontato quello che noi… - GuidiClelia : RT @PieroPelu: Ciao Stefano, tu non mi conosci, sei diventato il nostro implacabile “cavallo di Troia” che ci ha raccontato quello che noi… - Soldan56 : RT @cucchi_ilaria: 6 Memorial Stefano Cucchi Oggi la staffetta per le vie di Roma, ringrazio tutte le Associazioni che hanno aderito. Pur… - alice_cosm : RT @PieroPelu: Ciao Stefano, tu non mi conosci, sei diventato il nostro implacabile “cavallo di Troia” che ci ha raccontato quello che noi… -