Stati generali M5S online, rinviati di una settimana (Di martedì 20 ottobre 2020) "Gli Stati generali del Movimento 5 stelle si svolgeranno regolarmente": lo ha scritto Vito Crimi sul Blog delle stelle, annunciando che a causa dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria le assise nazionali, originariamente previste sotto forma di assemblea fisica a Roma il 7 e l'8 novembre, si svolgeranno invece online e saranno rinviate di una settimana. "La pandemia che stiamo attraversando - ha sottolineato il capo politico reggente del M5S - richiede assunzione di responsabilità da parte di noi tutti e assoluto rispetto delle norme igienico sanitarie e delle restrizioni. Gli Stati generali del Movimento 5 stelle sono un momento di confronto ormai non rinviabile, ma in ottemperanza alle disposizioni assunte del Governo, l`incontro nazionale non potrà che essere svolto a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 ottobre 2020) "Glidel Movimento 5 stelle si svolgeranno regolarmente": lo ha scritto Vito Crimi sul Blog delle stelle, annunciando che a causa dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria le assise nazionali, originariamente previste sotto forma di assemblea fisica a Roma il 7 e l'8 novembre, si svolgeranno invecee saranno rinviate di una. "La pandemia che stiamo attraversando - ha sottolineato il capo politico reggente del M5S - richiede assunzione di responsabilità da parte di noi tutti e assoluto rispetto delle norme igienico sanitarie e delle restrizioni. Glidel Movimento 5 stelle sono un momento di confronto ormai non rinviabile, ma in ottemperanza alle disposizioni assunte del Governo, l`incontro nazionale non potrà che essere svolto a ...

