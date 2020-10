Sardegna, studenti in sciopero: “Andare a scuola è troppo pericoloso” (Di martedì 20 ottobre 2020) In Sardegna gli studenti sono in sciopero. Il motivo? La situazione del Coronavirus è critica e gli assembramenti troppo pericolosi. La situazione diventa seria quando sono gli studenti a lamentare l’impossibilità di andare a scuola. Per quanto paradossale possa sembrare, però, è proprio quello che sta accadendo in questi giorni in Sardegna. Gli studenti delle … L'articolo Sardegna, studenti in sciopero: “Andare a scuola è troppo pericoloso” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 ottobre 2020) Inglisono in. Il motivo? La situazione del Coronavirus è critica e gli assembramentipericolosi. La situazione diventa seria quando sono glia lamentare l’impossibilità di andare a. Per quanto paradossale possa sembrare, però, è proprio quello che sta accadendo in questi giorni in. Glidelle … L'articoloin: “Andare apericoloso” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fanpage : #Scuola, in Sardegna studenti in sciopero da una settimana: 'Stare tutti ammassati nei mezzi pubblici è pericoloso' - UnioneSarda : #Sardegna - #Sassari, in sciopero gli studenti della quinta classe del linguistico in cui ci sono 6 positivi - AnsaSardegna : Università: studenti Cagliari, dossier su igiene e alloggi. Venerdì di nuovo in piazza davanti alla sede dell'Ersu… - vivere_sardegna : Università, la denuncia degli studenti: “Scarsa pulizia delle strutture dell’Ersu Cagliari” - UnioneSarda : #Sardegna - Studenti ancora in sciopero nelle scuole del Medio Campidano per i mezzi pubblici -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna studenti “Non andiamo più a scuola, è pericoloso”: in Sardegna gli studenti in sciopero da una settimana Fanpage.it Paolo Truzzu nominato vice presidente nazionale dell'Anci

È Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, il vice presidente nazionale dell'Anci. La nomina è avvenuta da parte del presidente Antonio Decaro, con delega in materia di Trasporto pubblico locale e traffico ...

Coronavirus, contagi nelle scuole: siamo a 15,1% del totale

Roma, 20 ott. (askanews) - La percentuale dei contagi registrati tra studenti, docenti e personale ausiliario potrebbe essere arrivata su ...

È Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, il vice presidente nazionale dell'Anci. La nomina è avvenuta da parte del presidente Antonio Decaro, con delega in materia di Trasporto pubblico locale e traffico ...Roma, 20 ott. (askanews) - La percentuale dei contagi registrati tra studenti, docenti e personale ausiliario potrebbe essere arrivata su ...