Noodles omicidi | una tossina presente in un piatto congelato causa la morte di ben nove persone

(Di martedì 20 ottobre 2020). Bendi un unico nucleo familiare sonodopo aver mangiato deiche erano stati lasciati inre per un anno. Iin questione erano un particolare tipo, chiamato Suantangzi. Un tipo di noodle casereccio, fatto con farina di mais fermentata. Un tipo di noodle che hato una … L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Noodles omicidi

NewNotizie

Ben nove persone di un unico nucleo familiare sono morte dopo aver mangiato dei noodles che erano stati lasciati in congelatore per un anno. I noodles in questione erano un particolare tipo, chiamato ...