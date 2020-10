Juve, multa a Paratici per insulti agli arbitri (Di martedì 20 ottobre 2020) multa a Fabio Paratici, dirigente della Juventus, per insulti agli arbitri durante la gara dei bianconeri lo scorso sabato contro il Crotone. Lo ha reso noto il Giudice Sportivo della Lega Serie A. “In quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 ottobre 2020)a Fabio, dirigente dellantus, perdurante la gara dei bianconeri lo scorso sabato contro il Crotone. Lo ha reso noto il Giudice Sportivo della Lega Serie A. “In quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fabio Paratici della Juventus sanzionato con un'ammenda da 10.000 euro per “frasi irrispettose” nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti nel finale della sfida tra Crotone e Juventus.

