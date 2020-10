Infortunio Calhanoglu: possibili tempi di recupero (Di martedì 20 ottobre 2020) Brutte notizie per il Milan: Calhanoglu ha riportato un Infortunio nell’allenamento mattutino. Il centrocampista turco, uno dei migliori di questo avvio di stagione, ha lasciato il centro sportivo rossonero in stampelle. La caviglia dell’ex Bayer ha subito una torsione innaturale, costringendolo a fermarsi. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti che restituiranno l’esatta entità del problema fisico. Sarà sicuramente indisponibile per la partita a Glasgow, difficilmente recupererà per la prossima di campionato. I tempi di recupero esatti verranno valutati nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 ottobre 2020) Brutte notizie per il Milan:ha riportato unnell’allenamento mattutino. Il centrocampista turco, uno dei migliori di questo avvio di stagione, ha lasciato il centro sportivo rossonero in stampelle. La caviglia dell’ex Bayer ha subito una torsione innaturale, costringendolo a fermarsi. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti che restituiranno l’esatta entità del problema fisico. Sarà sicuramente indisponibile per la partita a Glasgow, difficilmente recupererà per la prossima di campionato. Idiesatti verranno valutati nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Italia Sera.

