Indice NAO tornerà positivo | attese forti ripercussioni meteo

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Negli ultimi giorni abbiamo fatto riferimento, in alcuni articoli previsionali, all’NAO o nell’acronimo anglosassone “NAO Index“. Ma cosa rappresenta nella realtà dei fatti? Per farla semplice, non è altro che la differenza di pressione tra la Depressione d’Islanda e l’Anticiclone delle Azzorre. Viene stabilito un valore medio di riferimento e nell’arco dell’anno si misurano le deviazioni rispetto ad esso. In questo modo può assumere valoreo negativo, con ovvie differenze negli scenariclimatici continentali. NAO positiva per i primi di novembre: scossoni in vista Una premessa d’obbligo, visto e considerato che non tutti hanno dimestichezza con indici di questo tipo. Sappiate, ad esempio, che quanto accaduto recentemente ...