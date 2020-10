Imma Tataranni: repliche di successo, in attesa di tornare sul set a gennaio (Di martedì 20 ottobre 2020) Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera Imma Tataranni – Sostituto Procuratore tiene botta e si prepara a fare il bis: mentre su Rai 1 vanno in onda con successo le repliche della prima stagione, ogni martedì in prima serata, la produzione è al lavoro per realizzare la seconda, le cui riprese dovrebbero partire a gennaio 2021. Se non ci fosse stata l’emergenza Coronavirus, il set sarebbe già attivo da almeno un mese, ma la pausa forzata causata dal lockdown ha reso necessario lo slittamento. Poco male per i telespettatori, che si sono appassionati alle indagini di questa donna stramba, originale, vistosa ma allo stesso tempo riservata, e si stanno godendo le repliche facendo sistematicamente vincere a Rai 1 la serata: i vecchi episodi, scontrandosi con film ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 ottobre 2020) Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera– Sostituto Procuratore tiene botta e si prepara a fare il bis: mentre su Rai 1 vanno in onda conledella prima stagione, ogni martedì in prima serata, la produzione è al lavoro per realizzare la seconda, le cui riprese dovrebbero partire a2021. Se non ci fosse stata l’emergenza Coronavirus, il set sarebbe già attivo da almeno un mese, ma la pausa forzata causata dal lockdown ha reso necessario lo slittamento. Poco male per i telespettatori, che si sono appassionati alle indagini di questa donna stramba, originale, vistosa ma allo stesso tempo riservata, e si stanno godendo lefacendo sistematicamente vincere a Rai 1 la serata: i vecchi episodi, scontrandosi con film ...

