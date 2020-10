‘Gf Vip 5’, Elisabetta Gregoraci nervosa per la nomination prima chiede chiarimenti a Tommaso Zorzi poi litiga con Stefania Orlando: ecco cos’è successo! (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo un post puntata piuttosto movimentato sembrava esser tornata la pace nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ma non è durata a lungo. In attesa del pranzo, infatti, mentre gli inquilini si stavano godendo un po’ di sole in giardino, Elisabetta Gregoraci è tornata sulla questione nomination e ha voluto chiedere maggiori spiegazioni a Tommaso Zorzi sul perché l’abbia nominata per una situazione che si è creato tra lei e Pierpaolo Pretelli. L’influencer non ha fatto fatica a spiegare il suo puntuale punto di vista: “Ho sollevato una questione che esiste, mi sembrava anche una motivazione sensata. Ma voi quante volte avete nominato Maria Teresa Ruta perché non andava d’accordo con Matilde Brandi? E’ lo stesso discorso ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo un post puntata piuttosto movimentato sembrava esser tornata la pace nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ma non è durata a lungo. In attesa del pranzo, infatti, mentre gli inquilini si stavano godendo un po’ di sole in giardino,è tornata sulla questionee ha volutore maggiori spiegazioni asul perché l’abbia nominata per una situazione che si è creato tra lei e Pierpaolo Pretelli. L’influencer non ha fatto fatica a spiegare il suo puntuale punto di vista: “Ho sollevato una questione che esiste, mi sembrava anche una motivazione sensata. Ma voi quante volte avete nominato Maria Teresa Ruta perché non andava d’accordo con Matilde Brandi? E’ lo stesso discorso ...

TweetNotizie : Ascolti Tv di ieri lunedì 19 ottobre 2020, al Gf Vip se la ridono. E Striscia batte i Soliti Ignoti - ilgiornale : Serata finita tra lacrime e singhiozzi per Pierpaolo Pretelli, dopo aver realizzato che con Elisabetta Gregoraci no… - Bene_Fabry : RT @kinggian69: Non c’è un “posticino” al GF Vip per il Ministro per sport? #spadafora Sarebbe più a suo agio e le sue “sparate quotidiane… - fabio76tuttala2 : Adesso tanto per dire se barbara era la presentatrice del gf vip ieri tutti ha criticare per non aver fatto entrare… - Valisi__ : @YumeNoDrew Timmy scusa ma perché stai usando l'hashtag del GF VIP, MUOIO TIMMY SIAMO COMPLETAMENTE ASSUEFATTI -

