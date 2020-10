Seconda doppietta per Lozano. Ibra sta vivendo una seconda giovinezza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Top e Flop della giornata di Serie A Top Lozano (Napoli) seconda doppietta in questo campionato. Il primo goal è facile facile, il secondo molto bello. Coniuga, nel migliore dei modi possibili, tecnica e velocità. Un altro giocatore rispetto all’anno scorso. Ibrahimovic (Milan) 39 anni e non sentirli. Sta vivendo una seconda giovinezza sportiva. Si procura un rigore, lo sbaglia, ma rimedia sulla respinta. Con un tocco da rapace dell’area di rigore timbra la doppietta. Per il resto, con il pallone tra i piedi, fa quello che vuole. Belotti (Torino) glaciale dal dischetto, rapace sul 2-2. Instancabile nei 90 minuti. Sfiora il 3-3 con una rovesciata da cineteca allo scadere. E’ ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Top e Flop della giornata di Serie A Top(Napoli)in questo campionato. Il primo goal è facile facile, il secondo molto bello. Coniuga, nel migliore dei modi possibili, tecnica e velocità. Un altro giocatore rispetto all’anno scorso.himovic (Milan) 39 anni e non sentirli. Staunasportiva. Si procura un rigore, lo sbaglia, ma rimedia sulla respinta. Con un tocco da rapace dell’area di rigore timbra la. Per il resto, con il pallone tra i piedi, fa quello che vuole. Belotti (Torino) glaciale dal dischetto, rapace sul 2-2. Instancabile nei 90 minuti. Sfiora il 3-3 con una rovesciata da cineteca allo scadere. E’ ...

