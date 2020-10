Scoprire l’infezione Covid con la voce | ecco lo studio di una start up svizzera

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Vocalis Health è una-up di EPFL (Scuola Politecnica Federale di Losanna) specializzata nella ricerca delle malattie attraverso l’analisi della. Sta studiando la possibilità di identificare l’infezione da Coronavirus attraverso le sue tecnologie e scoperte scientifiche recenti. L’obiettivo è quello di usare l’analisi vocale come metodo rapido e non invasivo per individuare il-19. Il test, che si può fare già adesso online o con smartphone (potete sperimentare qui), permetterebbe il minor spostamento e accalcamento di persone presso studi medici in attesa del tampone. In questa situazione, infatti, sia pazienti che medici rischiano il contagio perché basta la distrazione di una mascherina alzata per far circolare il virus. Le ricerche di Vocalis ...