Pioli: “Il mio Milan è nato a gennaio 2020 con Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaekers. Scudetto? Pensiamo di partita in partita” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport non solo della squadra rossonera ma dell'andamento del campionato anche in termini di emergenza coronavirus.Le parole di Piolicaption id="attachment 1028333" align="alignnone" width="606" Pioli, getty images/caption"Milan da Scudetto? Beh, è chiaro che il nostro è stato un buon inizio di campionato. Importante. Sappiamo che dobbiamo affrontare momenti difficili ma allo stesso tempo non porci limiti. Dobbiamo essere concentrati e il nostro obiettivo è quello di vincere sempre la partita successiva. Volevamo l'Europa e adesso ce la giochiamo", ha detto Pioli."Le voci su Rangnick ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefano, allere del, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport non solo della squadra rossonera ma dell'andamento del campioanche in termini di emergenza coronavirus.Le parole dicaption id="attachment 1028333" align="alignnone" width="606", getty images/caption"da? Beh, è chiaro che il nostro è stato un buon inizio di campio. Importante. Sappiamo che dobbiamo affrontare momenti difficili ma allo stesso tempo non porci limiti. Dobbiamo essere concentrati e il nostro obiettivo è quello di vincere sempre lasuccessiva. Volevamo l'Europa e adesso ce la giochiamo", ha detto."Le voci su Rangnick ...

ItaSportPress : Pioli: 'Il mio Milan è nato a gennaio 2020 con Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaekers. Scudetto? Pensiamo di partita in… - CanonBruteMove : Più che il derby Pioli ha vinto il Milan - DrinhoAle : @Redblack100x100 Ah non è il tasso tecnico individuale che si è alzato,ok Pioli è un top allenatore maturato un po' tardino... - maxcrespino : RT @ChrisElMuss: #Giampaolo il maestro mentre #Pioli il normalizzatore... Avevamo tantissimo bisogno di normalità. La normalità per @acmila… - dianadaroma : @ASRomaMe @PaolaDiCaro @danielelozzi @mimmo_ferretti Di forti come Ibra a 39 anni, ce ne sono pochi. Qua diamo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “Il SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku Fortune Italia