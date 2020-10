Mes, Gualtieri: “Risorse per paesi in deficit di liquidità, l’Italia ora non lo è. Non sarebbero 37 miliardi in più per la sanità” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il Mes costituisce una linea di credito senza condizioni, l’unica è usare queste risorse in ambito sanitario. Il tasso è quasi zero, sono quasi 36 miliardi, non è un fondo perduto. La linea è stata immaginata per un Paese in difficoltà a reperire la cassa per le spese sanitarie. Non è vero che ci sono condizioni, il Mes ti fa risparmiare circa 300 milioni di interessi in 10 anni. Io sono da sempre favorevole al Mes, tuttavia è bene sapere che non sono 37 miliardi in più per la sanità. L’Italia non è in deficit di liquidità, per l’Italia c’è un vantaggio sugli interessi”. Lo ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il Mes costituisce una linea di credito senza condizioni, l’unica è usare queste risorse in ambito sanitario. Il tasso è quasi zero, sono quasi 36, non è un fondo perduto. La linea è stata immaginata per un Paese in difficoltà a reperire la cassa per le spese sanitarie. Non è vero che ci sono condizioni, il Mes ti fa risparmiare circa 300 milioni di interessi in 10 anni. Io sono da sempre favorevole al Mes, tuttavia è bene sapere che non sono 37in più per la sanità. L’Italia non è indi liquidità, per l’Italia c’è un vantaggio sugli interessi”. Lo ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe ...

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 Mes, Conte: "Ne discuteremo nelle sedi opportune ... nel corso della conferenza stampa assieme al Ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, per presentare la ...

Il Mes farebbe "risparmiare" all'Italia "circa 300 milioni l'anno di interessi in dieci anni", allo stato attuale dei tassi. Lo ha ...

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 Mes, Conte: "Ne discuteremo nelle sedi opportune ... nel corso della conferenza stampa assieme al Ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, per presentare la ...