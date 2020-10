‘Live – Non è la D’Urso’, spunta un altro ex di Elisabetta Gregoraci: “Mi parlava di un contratto che aveva con Flavio Briatore, la loro storia sarebbe servita per…” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mentre Elisabetta Gregoraci continua la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 5, continuano a sbucare i suoi ex nei salotti televisivi, sui giornali e all’interno del mondo del gossip. Intanto di puntata in puntata vengono mandati in onda filmati che la vedono accanto all’ex velino Pierpaolo Pretelli, ma sembra che l’ex moglie di Flavio Briatore, oltre a provare un grande slancio affettuoso nei suoi confronti, non ricambi l’interesse, in quanto potrebbe esserci qualcuno fuori che l’aspetta, come del resto ha ammesso lei stessa di recente. Ieri sera, ospite a Live – Non è La D’Urso, un altro suo ex con delle rivelazioni scottanti. Mino Magli ha rivelato di essere stato anche lui un fidanzato della bellissima showgirl calabrese: Ci siamo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mentrecontinua la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 5, continuano a sbucare i suoi ex nei salotti televisivi, sui giornali e all’interno del mondo del gossip. Intanto di puntata in puntata vengono mandati in onda filmati che la vedono accanto all’ex velino Pierpaolo Pretelli, ma sembra che l’ex moglie di, oltre a provare un grande slancio affettuoso nei suoi confronti, non ricambi l’interesse, in quanto potrebbe esserci qualcuno fuori che l’aspetta, come del resto ha ammesso lei stessa di recente. Ieri sera, ospite a Live – Non è La D’Urso, unsuo ex con delle rivelazioni scottanti. Mino Magli ha rivelato di essere stato anche lui un fidanzato della bellissima showgirl calabrese: Ci siamo ...

