Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : «Un regalo per dirmi ti voglio bene» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lino Guanciale, attore che interpreta Claudio Conforti nella fiction Rai L'Allieva 3, ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più Tv. Lino ha raccontato che ha un bel rapporto con tutto il cast della serie e soprattutto ha speso bellissime parole per descrivere l'amicizia con la protagonista, Alessandra Mastronardi. I due sono stretti da un grande sentimento amicale e Guanciale, al settimanale, confessa anche che di recente Alessandra gli avrebbe fatto un regalo: «Quello era il modo per dirmi ti voglio bene».

