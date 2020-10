Lecco | ritrovato il 47enne di Varese disperso in montagna | è sano e salvo

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Gino Riva? Il 72enne è scomparso dalla provincia di #Milano il 12 ottobre 2000. Si è allontanato a b… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Gino Riva? Il 72enne è scomparso dalla provincia di #Milano il 12 ottobre 2000. Si è allontanato a b… - effeelle5 : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Gino Riva? Il 72enne è scomparso dalla provincia di #Milano il 12 ottobre 2000. Si è allontanato a b… - bbeghella : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Gino Riva? Il 72enne è scomparso dalla provincia di #Milano il 12 ottobre 2000. Si è allontanato a b… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Gino Riva? Il 72enne è scomparso dalla provincia di #Milano il 12 ottobre 2000. Si è allontanato a b… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco ritrovato

Lecco, 19 ottobre 2020 – E' stato trovatato sano e salvo il 47enne della provincia di Varese che risultava disperso dal pomeriggio di ieri sul Grignone. Nonostante la notte trascorsa all'addiaccio in ...Il 47enne varesino ha trascorso la notte in una baita appena sotto il rifugio Bietti A individuarlo l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, alzato in volo questa mattina per le ricerche del disperso ...