L'assembramento che fa paura. La vignetta di Giannelli affonda i virologi star (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il migliore editoriale di oggi sul Covid è la splendida vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera. L'illustratore satirico denuncia il peggior assembramento dagli inizi della pandemia, in corso da qualche settimana: quello dei virologi alle porte della tv (nella vignetta c'è la Rai) in attesa di lunghe interviste in cui da copione ognuno dice qualcosa al contrario dell'altro spargendo paura e confusione fra i cittadini telespettatori. Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il migliore editoriale di oggi sul Covid è la splendidadisul Corriere della Sera. L'illustratore satirico denuncia il peggiordagli inizi della pandemia, in corso da qualche settimana: quello deialle porte della tv (nellac'è la Rai) in attesa di lunghe interviste in cui da copione ognuno dice qualcosa al contrario dell'altro spargendoe confusione fra i cittadini telespettatori.

giorgio_gori : La norma inserita nel DPCM che attribuisce ai sindaci il compito dopo le 21 di chiudere piazze e vie a rischio di a… - La7tv : #nonelarena Diego #Fusaro: 'Molte cose non tornano... Ogni regime del '900 ha posto in essere il divieto di assembr… - Minaa_1806 : RT @MarchinoSanchez: Non è che dicendo gli autobus pieni e i ristoranti vuoti allora avete dato la vostra soluzione al problema. L’assembra… - uomoinbabbucce : RT @Massimo__1971: Chiedo per un amico:'Si può segnalare un assembramento di clandestini che spacciano? O loro sono autorizzati'? - _bruce89 : RT @MarchinoSanchez: Non è che dicendo gli autobus pieni e i ristoranti vuoti allora avete dato la vostra soluzione al problema. L’assembra… -

Ultime Notizie dalla rete : assembramento che Gori: “Inapplicabili le misure che affidano ai sindaci le chiusure per assembramenti” BergamoNews.it Sindaci in rivolta, «coprifuoco è scaricabarile sui Comuni»

Lascia largamente scontenti i Comuni la possibilità di istituire mini “zone rosse” nei quartieri a più alto rischio di assembramento, con un sostanziale “coprifuoco” dalle 21. Passata neanche una ...

L'assembramento che fa paura. La vignetta di Giannelli affonda i virologi star

L'illustratore satirico denuncia il peggior assembramento dagli inizi della pandemia, in corso da qualche settimana: quello dei virologi alle porte della tv (nella vignetta c'è la Rai) in attesa di ...

Lascia largamente scontenti i Comuni la possibilità di istituire mini “zone rosse” nei quartieri a più alto rischio di assembramento, con un sostanziale “coprifuoco” dalle 21. Passata neanche una ...L'illustratore satirico denuncia il peggior assembramento dagli inizi della pandemia, in corso da qualche settimana: quello dei virologi alle porte della tv (nella vignetta c'è la Rai) in attesa di ...