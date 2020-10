Juventus-Napoli 3-0, De Luca non ci sta: “Robe da circo equestre” (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ un caso straordinario che una partita non disputata faccia parlare più di un intero weekend di Serie A. Scherzi a parte, Juventus-Napoli continua a generare polemiche. In particolare, la decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea di assegnare la vittoria a tavolino in favore dei bianconeri avrebbe suscitato parecchio scalpore. I partenopei avrebbero già avviato le procedure di ricorso, al fine di ribaltare la sentenza procedendo per i vari gradi di giudizio. Tuttavia, negli ultimi giorni si sarebbero espressi parecchi organi e personaggi, sostenendo la tesi secondo la quale la Vecchia Signora ed in particolare il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sarebbe stato poco sportivo e leale nell’accettare il 3-0 a tavolino. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Liverpool pronto alla super offerta alla ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ un caso straordinario che una partita non disputata faccia parlare più di un intero weekend di Serie A. Scherzi a parte,continua a generare polemiche. In particolare, la decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea di assegnare la vittoria a tavolino in favore dei bianconeri avrebbe suscitato parecchio scalpore. I partenopei avrebbero già avviato le procedure di ricorso, al fine di ribaltare la sentenza procedendo per i vari gradi di giudizio. Tuttavia, negli ultimi giorni si sarebbero espressi parecchi organi e personaggi, sostenendo la tesi secondo la quale la Vecchia Signora ed in particolare il presidente della, Andrea Agnelli, sarebbe stato poco sportivo e leale nell’accettare il 3-0 a tavolino. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Liverpool pronto alla super offerta alla ...

ADeLaurentiis : Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL - ZZiliani : È confermato: il Napoli non ha voluto giocare contro la Juventus perchè è fuori forma. #NapoliAtalanta - chetempochefa : 'Juventus-Napoli? Una sentenza limpida come una scodella di bagna cauda'. @vincenzodeluca a #CTCF da @fabfazio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Milan, Pioli: 'Se ho il timore di altri casi simili a Juventus-Napoli? Purtroppo la situazione non è semplice p… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Milan, Pioli: 'Se ho il timore di altri casi simili a Juventus-Napoli? Purtroppo la situazione non è semplice p… -