Juve U23, positivo Di Pardo. Sospese attività del settore giovanile (Di lunedì 19 ottobre 2020) TORINO - Sospesi gli allenamenti del settore giovanile , sia maschile che femminile, della Juventus , ha deciso di interrompere momentaneamente l'attività dopo aver riscontrato alcuni casi di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) TORINO - Sospesi gli allenamenti del, sia maschile che femminile, dellantus , ha deciso di interrompere momentaneamente l'attività dopo aver riscontrato alcuni casi di ...

JuventusFCYouth : Aggiornamento - #Under23 in isolamento fiduciario ?? - juventusfc : AGGIORNAMENTO - U23 in isolamento fiduciario ?? - juventusfc : #Under23 in isolamento fiduciario ?? - manuhellt : RT @JuventusFCYouth: Aggiornamento - #Under23 in isolamento fiduciario ?? - sportli26181512 : Juve U23, positivo Di Pardo. Sospese attività del settore giovanile: Ancora un altro caso dopo gli ultimi due conta… -