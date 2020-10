Galli ai milanesi | “Imparate a stare a casa altrimenti la città esplode”

Leggi su chenews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ancora una forte dichiarazione da parte di Massimo, stavolta in merito al destino di Milano, colpita violentemente nelle ultime settimane dall’aumento dei contagi da Covid19. Massimo(Facebook)Massimo, il virologo dell’Ospedale Sacco di Milano, ha parlato ancora una volta della situazione legata alla forte epidemia di Covid19, che si abbattuta sul nostro paese. Aveva già annunciato, il medico, che per provare a risolvere la situazione, ci sarebbe stato bisogno di interventi drastici e radicali, come ad esempio il lockdown, e che il Governo, avrebbe fatto meglio a considerare l’ipotesi il prima possibile. Ora l’intervento di, si concentra sulla Lombardia, su Milano in particolare, dove negli ultimi giorni i casi di contagio sono aumentati in ...