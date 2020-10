Focolaio di Covid-19 in un carcere francese nell'Alto Reno (Di lunedì 19 ottobre 2020) È stato trovato un Focolaio di Covid-19 nella struttura detentiva di Mulhouse, nella regione francese dell'Alto Reno, come annunciato dalle autorità locali. Attualmente sono stati segnalati 13 casi, ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 ottobre 2020) È stato trovato undi-19a struttura detentiva di Mulhouse,a regionedell', come annunciato dalle autorità locali. Attualmente sono stati segnalati 13 casi, ...

AMorelliMilano : NESSUNO NE PARLA!!! I Militari intervenuti a #Milano per sedare la rivolta dei clandestini, scoppiata nel neonato c… - matteosalvinimi : ++ REALTÀ VS BUGIE ++ ? Focolaio nave quarantena a Bari (12 ottobre 2020) ? #Lamorgese: “Non portano il #Covid, i… - discoradioIT : Focolaio #Covid in una Rsa. Succede a #Concorezzo, #Monza. Tredici pazienti deceduti in due settimane. Solo quattro… - PasqualeCannone : RT @PiramideRossa: chissà se qualcuno degli intelligenti che continuano a pubblicare dubbi sulla pandemia,sa che c’è un focolaio di 14 oper… - PiramideRossa : chissà se qualcuno degli intelligenti che continuano a pubblicare dubbi sulla pandemia,sa che c’è un focolaio di 14… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Covid, nuovo focolaio in struttura per anziani: positivi 26 ospiti e 3 operatori BolognaToday Il Genoa strappa il pari a Verona, finisce senza reti

decimato dal Covid, ha provato a tenere il campo combattendo la fatica e cedendo, minuto dopo minuto, alla distanza. Nel secondo tempo, in particolare, sono parsi evidenti i problemi fisici causati ...

La Repubblica 15 minuti fa

Gli olandesi sono alle prese con nove casi di coronavirus in squadra e per Borriello non dovrebbero partire. Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, esprime… Leggi ...

decimato dal Covid, ha provato a tenere il campo combattendo la fatica e cedendo, minuto dopo minuto, alla distanza. Nel secondo tempo, in particolare, sono parsi evidenti i problemi fisici causati ...Gli olandesi sono alle prese con nove casi di coronavirus in squadra e per Borriello non dovrebbero partire. Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, esprime… Leggi ...