Enorme mostro marino terrorizza la spiaggia: è enorme, lungo 15 metri (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una scena davvero agghiacciante quella a cui hanno assistito alcuni passanti inermi. Un enorme “mostro marino” si spiaggia sulla costa atlantica terrorizzando tutti i presenti. Non è la prima volta purtroppo che una creatura simile arrivi fino alla riva spaventando tutti. Il fatto si è verificato lo scorso sabato 8 agosto nel tratto di mare di Santa Clara del Mar, località turistica sulle coste dell’Atlantico a 380 chilometri da Buenos Aires. Il grosso “mostro marino” era in realtà un capodoglio adulto, viste le dimensioni. La sua presenza sulla spiaggia ha generato scalpore e raccolto decine di persone tra curiosi e soccorritori. La storia del ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una scena davvero agghiacciante quella a cui hanno assistito alcuni passanti inermi. Un” sisulla costa atlanticando tutti i presenti. Non è la prima volta purtroppo che una creatura simile arrivi fino alla riva spaventando tutti. Il fatto si è verificato lo scorso sabato 8 agosto nel tratto di mare di Santa Clara del Mar, località turistica sulle coste dell’Atlantico a 380 chiloda Buenos Aires. Il grosso “” era in realtà un capodoglio adulto, viste le dimensioni. La sua presenza sullaha generato scalpore e raccolto decine di persone tra curiosi e soccorritori. La storia del ...

_bbbangtan : Ma jimin che si vede entrare in casa un mostro enorme alato, e la sua relazione è semplicemente 'that's way too big… - Rosy87234986 : Condivido la critica, ma non il linguaggio da bettola! Abbiamo una lessico fra i più ricchi, che ci offre una scelt… - nymphetvs : con questo non sto giustificando Lucas, ma mi date un fastidio enorme quando condannate persone senza sapere della… - StefanoPorro4 : @LaStanzaInFondo e che c'entra è colpa di adua se hanno avuto la diffida? soprattutto dal discorso di oggi pomerigg… - TDlemon9 : Alla sbarra, quando mi fermo per farmi riconoscere, mi viene da abbassare gli occhi, mostro il viso senza davvero g… -

Ultime Notizie dalla rete : Enorme mostro Il video pazzesco dell'enorme squalo degli abissi, un vero mostro marino mai filmato prima Esquire Italia Enorme mostro marino terrorizza la spiaggia: è enorme, lungo 15 metri

Una scena davvero agghiacciante quella a cui hanno assistito alcuni passanti inermi. Un enorme “mostro marino” si spiaggia sulla costa atlantica terrorizzando tutti i presenti. Non è la ...

Il video terrificante del morso di un grande squalo bianco

Per puro caso una webcam posizionata su una boa da dei ricercatori, in mezzo all'Oceano Atlantico, lungo una costa assolutamente inaccessibile, ha mostrato il morso di un enorme squalo bianco. Lo squa ...

Una scena davvero agghiacciante quella a cui hanno assistito alcuni passanti inermi. Un enorme “mostro marino” si spiaggia sulla costa atlantica terrorizzando tutti i presenti. Non è la ...Per puro caso una webcam posizionata su una boa da dei ricercatori, in mezzo all'Oceano Atlantico, lungo una costa assolutamente inaccessibile, ha mostrato il morso di un enorme squalo bianco. Lo squa ...