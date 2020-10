Coronavirus, Pregliasco: "Considerare coprifuoco in città come Milano" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ottobre 2020 - "Bisogna prendere in considerazione l'eventualità di un coprifuoco nelle ore serali e notturne in città come Milano , Roma e Napoli e in tutte quelle zone del Paese dove la ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020), 19 ottobre 2020 - "Bisogna prendere in considerazione l'eventualità di unnelle ore serali e notturne in, Roma e Napoli e in tutte quelle zone del Paese dove la ...

