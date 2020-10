Calcio Napoli, Lorenzo Insigne torna in gruppo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ottime notizie per il Calcio Napoli dal ritiro di Castelvolturno, dove capitan Insigne è tornato per la prima volta ad allenarsi con i compagni per la prima volta dall’infortunio subito contro il Genoa. Lorenzo Insigne è tornato ad allenarsi con i compagni per la prima volta dall’infortuno muscolare dello scorso 27 settembre. Il capitano del … Leggi su 2anews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ottime notizie per ildal ritiro di Castelvolturno, dove capitanto per la prima volta ad allenarsi con i compagni per la prima volta dall’infortunio subito contro il Genoa.to ad allenarsi con i compagni per la prima volta dall’infortuno muscolare dello scorso 27 settembre. Il capitano del …

FBiasin : Avrei voluto scrivere '#Pirlo meglio contro il #Napoli' ma nel calcio è vietato scherzare e quindi evito. #CrotoneJuventus - ZZiliani : Se al Napoli danno partita persa per non aver rispettato (in una situazione di grave allarme sanitario) il protocol… - capuanogio : +++ #JuveNapoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione per il #Napoli +++ - antigiannino96 : Gli ospedali sono saturi, la gente muore anche non per covid. Ma dal governatore all’ultima figura che lavora nei c… - sportface2016 : #Napoli, le parole di #Borriello: 'La partita deve essere rimandata, se interviene l'#Asl...' #EuropaLeague -