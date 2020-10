App Immuni diventa obbligatoria per le Asl e forse per tutti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 ottobre 2020) L’applicazioneè stata scaricata ad oggi da quasi 9 milioni di utenti. Un numero importante ma ancora decisamente sotto le stime per un buon tracciamento dei contagi. Per il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi e il virologo Andrea Crisanti, il contact tracing non sta funzionando come dovrebbe. Nonostante siano aumentati di molto i download, la maggior parte degli italiani sono ancora restii a scaricare l’app. Una diffidenza rafforzata anche dall’inadeguatezza di molte Asl a gestire le segnalazioni di casi positivi., cosa cambia col nuovo dpcm Ma ora le cose stanno per cambiare. Nel dpcm del 18 ottobre 2020 “è fatto l’obbligo all’operatore sanitario di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività”: in pratica si rende ...