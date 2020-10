Sparatoria a Reggio Emilia: cinque feriti e un arresto per tentato omicidio (Di domenica 18 ottobre 2020) Spari e paura in pieno centro storico a Reggio Emilia, verso le 23:30 di ieri. cinque giovani sono rimasti feriti. Uno di loro, un ventenne, è in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione in ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 ottobre 2020) Spari e paura in pieno centro storico a, verso le 23:30 di ieri.giovani sono rimasti. Uno di loro, un ventenne, è in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione in ...

