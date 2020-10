Napoli in lutto: morto Alfredo Cerruti fondatore e voce degli Squallor (Di domenica 18 ottobre 2020) Mondo della musica napoletana in lutto per la morte di Alfredo Cerruti, produttore discografico, attore, autore tv, ma soprattutto fondatore e la voce degli Squallor, il gruppo fondato nel 1971 insieme a Bigazzi, Pace e Savio. Alfredo Cerruti era nato a Napoli il 28 giugno 1942. Molto noto negli ambienti dello spettacolo specie degli anni ’70 e ’80, aveva avuto anche una relazione con Mina a metà degli anni ’70. Cerruti è stato, specie con Renzo Arbore, anche un apprezzato, ironico autore televisivo. Aveva collaborato tra l’altro ai testi di Indietro Tutta! ed era stato voce del professor Pisapia e una delle due ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 ottobre 2020) Mondo della musica napoletana inper la morte di, produttore discografico, attore, autore tv, ma soprattuttoe la, il gruppo fondato nel 1971 insieme a Bigazzi, Pace e Savio.era nato ail 28 giugno 1942. Molto noto negli ambienti dello spettacolo specieanni ’70 e ’80, aveva avuto anche una relazione con Mina a metàanni ’70.è stato, specie con Renzo Arbore, anche un apprezzato, ironico autore televisivo. Aveva collaborato tra l’altro ai testi di Indietro Tutta! ed era statodel professor Pisapia e una delle due ...

rosariob12 : @ParticipioPart Ieri sera erano a lutto ,non hanno mai subito un arbitraggio normale ,parlavano del cm in fuorigio… - fabio28bot : @SkySport Ma come mai siete in lutto? E ringraziate che il Napoli il secondo tempo ha fatto allenamento... Dai balla @papugomez_ofi ?????? - plataniarobert1 : -