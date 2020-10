Donna travolta e uccisa dal camion dei rifiuti (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli – Stava attraversando la via che l’avrebbe portata a casa della figlia dove accudiva i nipotini piccoli. Ma un’auto l’ha travolta in pieno e poi ha proseguito la corsa lasciandola esanime a terra. È morta così a 72 anni alla rotonda di Lucrino, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto carabinieri e polizia municipale che hanno accertato che per la Donna non c’era più nulla da fare. Dalle telecamere poi la svolta: potrebbe essere stata uccisa da un camion per il trasporto dei rifiuti che è stato sequestrato. Al momento è al vaglio la posizione dell’autista. La salma della Donna sotto sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli – Stava attraversando la via che l’avrebbe portata a casa della figlia dove accudiva i nipotini piccoli. Ma un’auto l’hain pieno e poi ha proseguito la corsa lasciandola esanime a terra. È morta così a 72 anni alla rotonda di Lucrino, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto carabinieri e polizia municipale che hanno accertato che per lanon c’era più nulla da fare. Dalle telecamere poi la svolta: potrebbe essere statada unper il trasporto deiche è stato sequestrato. Al momento è al vaglio la posizione dell’autista. La salma dellasotto sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

