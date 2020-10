Decapitato ma non troppo: le omissioni dei media sul caso del prof ucciso a Parigi (Di domenica 18 ottobre 2020) Per ventiquattro ore Samuel Paty, il professore francese Decapitato alla periferia di Parigi, è rimasto privo di identità. Alcuni giornali hanno in più messo al condizionale l’evento: un insegnante “sarebbe” stato Decapitato… L’ondata di incredibile disinformazione è partita oltralpe dai media francesi che non sono riusciti ad andare oltre, per troppe ore, ai comunicati ufficiali. Il cosiddetto prestigioso “Le Monde” ha guidato imperturbabile questo drappello di giornalismo pressappochista. Anche i giornali non francesi si sono adeguati in genere a questa curiosa situazione: per loro comunque, se vogliamo, c’è la scusante di non poter essere tempestivamente presenti sul posto dell’evento verificatosi dopo le 17 del ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020) Per ventiquattro ore Samuel Paty, ilessore francesealla periferia di, è rimasto privo di identità. Alcuni giornali hanno in più messo al condizionale l’evento: un insegnante “sarebbe” stato… L’ondata di incredibile disinformazione è partita oltralpe daifrancesi che non sono riusciti ad andare oltre, per troppe ore, ai comunicati ufficiali. Il cosiddetto prestigioso “Le Monde” ha guidato imperturbabile questo drappello di giornalismo pressappochista. Anche i giornali non francesi si sono adeguati in genere a questa curiosa situazione: per loro comunque, se vogliamo, c’è la scusante di non poter essere tempestivamente presenti sul posto dell’evento verificatosi dopo le 17 del ...

