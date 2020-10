Coronavirus, terminato il vertice a Palazzo Chigi: le prime indiscrezioni (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ terminato a Palazzo Chigi il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazioni dei partiti che sostengono il Governo. In attesa di sapere quando Giuseppe Conte terrà la conferenza stampa annunciata ormai da tempo per fare chiarezza e comunicare le nuove decisioni riguardanti l’emergenza Coronavirus, trapelano le prime informazioni. Sembra che uno degli argomenti più dibattuti è quello dello sport: il ministro Spadafora è contrario all’ipotesi di una stretta su piscine e palestre. Durante la riunione si è trattato anche il tema scuola e mezzi pubblici, con una possibile differenziazione degli orari di entrata e di uscita per le scuole superiori.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) E’iltra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazioni dei partiti che sostengono il Governo. In attesa di sapere quando Giuseppe Conte terrà la conferenza stampa annunciata ormai da tempo per fare chiarezza e comunicare le nuove decisioni riguardanti l’emergenza, trapelano leinformazioni. Sembra che uno degli argomenti più dibattuti è quello dello sport: il ministro Spadafora è contrario all’ipotesi di una stretta su piscine e palestre. Durante la riunione si è trattato anche il tema scuola e mezzi pubblici, con una possibile differenziazione degli orari di entrata e di uscita per le scuole superiori.L'articolo MeteoWeb.

Domenica 18 ottobre 2020 età media 42 anni. 270 positivi nella sola Asl Toscana nord ovest. Il presidente della Regione, Eugenio Giani all’assemblea annuale di Anpas Toscana a Livorno: «Volontariato f ...

Coronavirus, la situazione in Trentino al 18 ottobre

Compiuti più di 800 tamponi, rilevati 48 positivi, tra i quali un bimbo inferiore ai 6 anni. I ricoveri sono 42, ma nessuno in rianimazione Oltre 800 tamponi, meno di una cinquantina di positivi, una ...

