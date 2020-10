Previsioni Meteo, FOCUS sull’ondata di caldo della prossima settimana: temperature sù di oltre 10°C (Di sabato 17 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Si conferma una tendenza a stravolgimento della circolazione atmosferica per il corso della prossima settimana. Da un contesto di correnti da Nord, come in questi giorni e ancora persistente fino a tutto martedì 20 ottobre e temperature sotto la media di diversi gradi, si passerebbe, e in maniera piuttosto repentina, a circolazione completamente opposta a partire da mercoledì 21 e per tutto il resto della settimana, weekend 24/25 ottobre compreso, all’insegna di correnti calde da Sud. Il cambio drastico della circolazione sarebbe determinato da uno spostamento temporaneo dell’asse perturbato nordatlantico verso l’Ovest Europa, settore iberico ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020)– Si conferma una tendenza a stravolgimentocircolazione atmosferica per il corso. Da un contesto di correnti da Nord, come in questi giorni e ancora persistente fino a tutto martedì 20 ottobre esotto la media di diversi gradi, si passerebbe, e in maniera piuttosto repentina, a circolazione completamente opposta a partire da mercoledì 21 e per tutto il resto, weekend 24/25 ottobre compreso, all’insegna di correnti calde da Sud. Il cambio drasticocircolazione sarebbe determinato da uno spostamento temporaneo dell’asse perturbato nordatlantico verso l’Ovest Europa, settore iberico ...

