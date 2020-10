Parigi, professore decapitato: mostrava caricature di Maometto (Di sabato 17 ottobre 2020) Il colpevole sarebbe un 18enne, nato a Mosca, di origini cecene. Avrebbe abbattuto il professore vicino ad una scuola media di Parigi Un orrore in piena pandemia, uno shock incredibile. A poche ore dall’inizio del coprifuoco in Francia, a Parigi un professore è stato decapitato nel pomeriggio di Venerdì, vicino a una scuola media del comune di Conflans-Sainte-Honorine. L’uomo, all’inizio di Ottobre, aveva tenuto una lezione ai suoi alunni sul dibattito su Charlie Hebdo. Infatti, qualche settimana fa, sul giornale erano state ri-pubblicate le famose vignette satiriche su Maometto che avevano lanciato un nuovo guanto di sfida agli integralisti islamici. Alcuni genitori si erano già lamentati del comportamento del ... Leggi su zon (Di sabato 17 ottobre 2020) Il colpevole sarebbe un 18enne, nato a Mosca, di origini cecene. Avrebbe abbattuto ilvicino ad una scuola media diUn orrore in piena pandemia, uno shock incredibile. A poche ore dall’inizio del coprifuoco in Francia, aunè statonel pomeriggio di Venerdì, vicino a una scuola media del comune di Conflans-Sainte-Honorine. L’uomo, all’inizio di Ottobre, aveva tenuto una lezione ai suoi alunni sul dibattito su Charlie Hebdo. Infatti, qualche settimana fa, sul giornale erano state ri-pubblicate le famose vignette satiriche suche avevano lanciato un nuovo guanto di sfida agli integralisti islamici. Alcuni genitori si erano già lamentati del comportamento del ...

