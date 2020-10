Mostre | al museo Pignatelli i “Primitive Elements” di Francesco Bosso

(Di sabato 17 ottobre 2020) Fino al 5 novembre, ildi Napoli ospita la mostra personale ‘Primitive Elements’ di, fotografo di paesaggio profondamente sensibile ai temi del riscaldamento globale e della tutela ambientale, argomenti molto dibattuti in questo momento storico. La mostra è promossa dalla Direzione regionale Musei Campania, diretta da Marta Ragozzino e dal, diretto da Fernanda Capobianco. ‘Primitive Elements’ a cura di Filippo Maggia, che arriva a Napoli dopo il successo alla Galleria delle Stelline di Milano, raccoglie oltre 15 anni di lavoro e attraverso oltre 40 fotografie in bianco e nero, ci racconta luoghi incontaminati, puri, primitivi e terribilmente fragili del nostro pianeta. La mostra propone un percorso tra ...

Mostre e musei Per le Giornate FAI d’autunno la prima volta il Fondo Ambiente Italiano apre per due weekend (17-18 e 24-25 ottobre) i propri tesori al pubblico. A Milano visibili tra l’altro: La Casa ...Ecco allora una vista del golfo dal Castello di Baia, foto di reperti e opere d’arte presenti in 22 musei, dal Mann a Pompei, passando per Ercolano, Capodimonte, Pompei, Tesoro di San Gennaro, Pio ...