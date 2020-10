Milano, 34 studenti positivi in un collegio (Di sabato 17 ottobre 2020) 34 studenti sono risultati positivi al Coronavirus nel collegio di via San Vigilio. La notizia è stata confermata dalla Ats di Milano. Gli studenti che alloggiano nel convitto sono circa 90. A quanto riferito, alcuni degli studenti hanno iniziato ad accusare i primi sintomi circa 10 giorni fa, ed il medico di base li ha dunque sottoposti a tampone, dopo aver ovviamente posto in isolamento fiduciario tutti gli studenti. Il collegio è un campus universitario dove alloggiano studenti degli atenei di Milano. Altro focolaio è a Villa Teruzzi, a Concorezzo. Qui 34 anziani sono risultati positivi, e la cifra sale a 51 se si calcolano anche gli operatori sanitari della struttura. ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020) 34sono risultatial Coronavirus neldi via San Vigilio. La notizia è stata confermata dalla Ats di. Gliche alloggiano nel convitto sono circa 90. A quanto riferito, alcuni deglihanno iniziato ad accusare i primi sintomi circa 10 giorni fa, ed il medico di base li ha dunque sottoposti a tampone, dopo aver ovviamente posto in isolamento fiduciario tutti gli. Ilè un campus universitario dove alloggianodegli atenei di. Altro focolaio è a Villa Teruzzi, a Concorezzo. Qui 34 anziani sono risultati, e la cifra sale a 51 se si calcolano anche gli operatori sanitari della struttura. ...

