#LiberateliTutti: manifestazioni dell’Ugl in tutta Italia per i pescatori detenuti in Libia (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ott – I media non ne parlano, indaffarati come sono a fare terrorismo psicologico sul coronavirus. Eppure, ci sono molti Italiani – come i militanti e i simpatizzanti dell’Ugl – che non ci stanno a lasciare i propri compatrioti alla mercé del generale Haftar. Stiamo parlando, ovviamente, dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati e incarcerati in Libia. Ma non è solo il silenzio che irrita – silenzio che, peraltro, ha costretto i loro familiari a incatenarsi di fronte a Montecitorio per essere ricevuti dal premier Conte e dal ministro degli Esteri Di Maio. Quello che veramente fa infuriare è l’atteggiamento rinunciatario di questo governo, che non ha esitato a umiliarsi per riavere indietro Silvia Romano (o meglio Aisha), e ora fa invece orecchie da mercante. Come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ott – I media non ne parlano, indaffarati come sono a fare terrorismo psicologico sul coronavirus. Eppure, ci sono moltini – come i militanti e i simpatizzanti dell’Ugl – che non ci stanno a lasciare i propri compatrioti alla mercé del generale Haftar. Stiamo parlando, ovviamente, dei 18di Mazara del Vallo sequestrati e incarcerati in. Ma non è solo il silenzio che irrita – silenzio che, peraltro, ha costretto i loro familiari a incatenarsi di fronte a Montecitorio per essere ricevuti dal premier Conte e dal ministro degli Esteri Di Maio. Quello che veramente fa infuriare è l’atteggiamento rinunciatario di questo governo, che non ha esitato a umiliarsi per riavere indietro Silvia Romano (o meglio Aisha), e ora fa invece orecchie da mercante. Come ...

