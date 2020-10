Lazio, Inzaghi: “La Sampdoria ha meritato di vincere, dobbiamo riscattarci” (Di sabato 17 ottobre 2020) “La Sampdoria ha fatto una grande partita e ha meritato di vincere. Noi abbiamo sbagliato e dobbiamo subito resettare e vincere la prossima partita per riscattarci della cattiva figura di oggi“. Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha commentato la sconfitta contro la Sampdoria per 3-0, match valevole per la quarta giornata di campionato. “Ci era già successo di essere in emergenza come oggi, ma non dobbiamo aggrapparci a degli alibi – ha proseguito l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – Pensiamo alla partita di martedì e speriamo di recuperare qualche uomo importante pe noi, ma dovremo cambiare atteggiamento. Avevamo preparato la partita in poco tempo e ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) “Laha fatto una grande partita e hadi. Noi abbiamo sbagliato esubito resettare ela prossima partita per riscattarci della cattiva figura di oggi“. Così il tecnico della, Simone, ha commentato la sconfitta contro laper 3-0, match valevole per la quarta giornata di campionato. “Ci era già successo di essere in emergenza come oggi, ma nonaggrapparci a degli alibi – ha proseguito l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – Pensiamo alla partita di martedì e speriamo di recuperare qualche uomo importante pe noi, ma dovremo cambiare atteggiamento. Avevamo preparato la partita in poco tempo e ...

NCN_it : #SAMPDORIA-#LAZIO 3-0: ALTRO STOP IN CAMPIONATO PER LA SQUADRA DI #INZAGHI #SampdoriaLazio - CarloAl87550029 : RT @CucchiRiccardo: La #Sampdoria ha giocato un'ottima partita. Complimenti a #Ranieri. La #Lazio ha giocato una brutta partita, con troppi… - sportface2016 : #Lazio, le parole di #Inzaghi dopo la sconfitta contro la #Sampdoria - Leseidimattinah : Ma come, hai detto che il mercato era da Champions, stavamo apposto così. E ora piagni se prendi 3 gol giocando co… - LALAZIOMIA : Sampdoria-Lazio, Inzaghi in conferenza: “Oggi avrei dovuto cambiare tutti, compreso me che sono l’allenatore”… -